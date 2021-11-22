Son dakika haberi | Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 5 kişi yaralandı
AA / Cihan Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
İlçenin kırsal Bulutçeker Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil devrildi.
Kazada, R.Ç (23) hayatını kaybetti, eşi H.Ç ve 1 yaşındaki kızı ile otomobilde bulunan M.Ç, M.Ç ve İ.A. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Cihan Çetin - Son Dakika Haberleri
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