Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı
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Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı

22.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:51

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı. HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı. Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.

Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmadı.

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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