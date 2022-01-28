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Son dakika haberi: Direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: Direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'te aracıyla seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te aracıyla seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde, yanında eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeki emekli öğretmen Emin Kaymaz direksiyon başında fenalaştı. Aracının içinde hayatını kaybeden ve kalp krizi geçirdiği belirtilen Kaymaz'ın cenazesi, bugün cuma namazına müteakip Bayırköy Sarmaşık Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Sarmaşık Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Teyfikbey Caddesi, Kalp Krizi, Bilecik, Emekli, Yerel, Haber

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