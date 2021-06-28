Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI -1
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Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göveçlik Mahallesi yakınlarında bulunan genç ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangında, dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru değil, ters istikamette ilerlediği belirtilirken, söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Mahalle halkının endişeyle izlediği söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI -1
Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI -1
Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI -1
Son dakika haberi... DENİZLİ'DE YERLEŞİM YERLERİ YAKININDA ORMAN YANGINI -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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