Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak kaldırımdaki seyyar simit tezgahına çarpması sonucu simitçi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak kaldırımdaki seyyar simit tezgahına çarpması sonucu simitçi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda ilerleyen C.D. (40) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak seyyar simit tezgahına çarptı. Kazada yaralanan simitçi Cemil Varol (62) ile otomobildeki H.D, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Varol, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde savrulan otomobilin seyyar simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı simitçi hayatını kaybetti

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, 29 Ekim, Denizli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title