Son dakika haberi! DENİZLİ'DE KIŞLA YAKININDA YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Son dakika haberi! DENİZLİ'DE KIŞLA YAKININDA YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DENİZLİ'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

DENİZLİ'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi. Olay yerine ulaşan polis kuru otları yakan 19 yaşındaki H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Gözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika haberi! DENİZLİ'DE KIŞLA YAKININDA YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi! DENİZLİ'DE KIŞLA YAKININDA YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi! DENİZLİ'DE KIŞLA YAKININDA YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi! DENİZLİ'DE KIŞLA YAKININDA YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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