Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı

AA, Abdullah Yasin Güler - Politika
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı

Son dakika habere göre NUR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasındaki çok yönlü iş birliğini genişletmeye yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

NUR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasındaki çok yönlü iş birliğini genişletmeye yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Türk iş insanlarının Kazakistan'daki yatırımları ve yeni iş fırsatlarının ele alındığı toplantıda, katılımcı şirketlerin ülkedeki iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik talepleri de değerlendirildi.

Toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da yer aldı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile iş birliği koordinasyon toplantısına katıldı

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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