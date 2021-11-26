Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir" - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ve beraberindekilerle alanda görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR...

Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Denizli ve beraberindekilerle alanda görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (1)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız

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 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

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 MGK'da ekonomi politikalarına dikkat çekildi

MGK'da ekonomi politikalarına dikkat çekildi

AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri

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