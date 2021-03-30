Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.