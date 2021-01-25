Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin'in babası ile kanaat önderi Nazırlı'ya hastanede ziyaret
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin'in babası ile kanaat önderi Nazırlı'ya hastanede ziyaret

25.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:14

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.

Elazığ'da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü. Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin'in babası ile kanaat önderi Nazırlı'ya hastanede ziyaret
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin'in babası ile kanaat önderi Nazırlı'ya hastanede ziyaret
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin'in babası ile kanaat önderi Nazırlı'ya hastanede ziyaret
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin'in babası ile kanaat önderi Nazırlı'ya hastanede ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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