Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs esnafının sorunlarını dinledi
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs esnafının sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs esnafının sorunlarını dinledi

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ne giderken yolda durarak minibüs esnafının sorunlarını dinledi.

Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ne giderken yolda durarak minibüs esnafının sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki görüşmelerini gerçekleştirmek üzere saat 12.00'de Kısıklı'daki evinden ayrıldı. Erdoğan, Sarıyer Tarabya'ya geldiğinde yolda bekleyen vatandaşları görünce aracını durdurarak onlarla konuştu. Erdoğan'ın dakikalarca derdini dinlediği kişilerin minibüs esnafı olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüs esnafıyla konuştuktan sonra oradan ayrılarak Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'ın konuştuğu minibüs esnafı "Sorunlarımızı konuştuk. Cumhurbaşkanı söz verdi, yardımcı olacağını söyledi. Not aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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