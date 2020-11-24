Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

24.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:28

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi. Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.

AYDA, İZMİR DEPREMİNİN SİMGESİ OLMUŞTU

İzmir Seferhisar'da 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılmıştı. Ayda bebeğin enkazdan çıkarılma görüntüleri tüm dünya tarafından yakından takip edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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