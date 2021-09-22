Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York'ta tanıtıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı New York'ta tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, kaleme aldığı Times Meydanı'ndaki ekranlara yansıtılarak tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, kaleme aldığı Times Meydanı'ndaki ekranlara yansıtılarak tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda ve mobil kamyonlarda görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı New York'ta tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı New York'ta tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı New York'ta tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York'ta led ekranlarda tanıtıldı

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York'ta tanıtıldı - Haberler
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