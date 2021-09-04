Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Kurucusu, Güneysu Merkez Camii emekli vaizi Osman Yılmaz'ın (76) cenazesine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vefat eden Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Kurucusu, Güneysu Merkez Camii emekli vaizi Osman Yılmaz'ın (76) cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi geçirdiği Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutundan öğle saatlerinde çıkarak bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Kurucusu, Güneysu Merkez Camii emekli vaizi Osman Yılmaz'ın cenazesine katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Bilal Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erdoğan cenazede Yılmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.İl Müftüsü Naci Çakmacı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası konuşan Erdoğan, Yılmaz ailesine sabırlar dileyerek, "İlçemize çok büyük hizmetleri, gayretleri olan, özellikle devlete hizmete gayretleriyle gerçekten nam salmış bir hocamızı hakka uğurluyoruz. Önünde bulunduğumuz camimizin yapımında ben Osman Hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Camimizin yapımında Osman Hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Gerek yetiştirdiği talebeleri gerek şurada verdiği gayretlerinin şahidiyim. Aynı ilçenin birer evladı olması hasebiyle de bugün en azından cenaze namazında bulunmak bizlere de nasip oldu. Rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altına buluşmayı nasip eylesin. Tüm aileye özellikle şahsım ve ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum" dedi.


Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vaizin cenazesine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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