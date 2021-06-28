Son dakika haberi | Çıkan yangında bir ev ve çok sayıda saman balyası yanarak zarar gördü

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında bir ev ve çok sayıda saman balyası yanarak zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında bir ev ve çok sayıda saman balyası yanarak zarar gördü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. Hasan Çakal isimli vatandaşa ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Evden dumanların çektiğini ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında evin çatısı ile büyük bir bölümü alevlerden etkilenirken bahçede bulunan çok sayıda saman balyası da yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı