Son dakika haberi... ÇIKAN YANGINDA AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ
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Son dakika haberi... ÇIKAN YANGINDA AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 22.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Deveciler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Gürsoy'a ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bolu, Gerede ve Dörtdivan'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi.

Yangın söndürülürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... ÇIKAN YANGINDA AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ
Son dakika haberi... ÇIKAN YANGINDA AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ
Son dakika haberi... ÇIKAN YANGINDA AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ
Son dakika haberi... ÇIKAN YANGINDA AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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