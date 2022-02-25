Bakan Kurum: "İklim değişikliğiyle hem mücadele edeceğiz hem de iklim değişikliğine uyum sağlayacağız" - Haberler
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Bakan Kurum: "İklim değişikliğiyle hem mücadele edeceğiz hem de iklim değişikliğine uyum sağlayacağız"

AA, Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Bakan Kurum:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Şurası"nın kapanış programında konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Şurası"nın kapanış programında konuştu. (3)

Bakan Kurum: İklim değişikliğiyle hem mücadele edeceğiz hem de iklim değişikliğine uyum sağlayacağız

Bakan Kurum: İklim değişikliğiyle hem mücadele edeceğiz hem de iklim değişikliğine uyum sağlayacağız

Bakan Kurum: İklim değişikliğiyle hem mücadele edeceğiz hem de iklim değişikliğine uyum sağlayacağız

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Yenilenebilir Enerji, Yol Haritası, Enerji, Fosil, Güncel, Haberler

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