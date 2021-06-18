Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldi
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Bölgesel...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka
İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı