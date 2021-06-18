Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Bölgesel...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka

İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldi
Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hemşirelere 500 kez 'Ben salağım' yazdıran doktora dava açıldı
Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran doktora dava açıldı
Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan şahıs: Yüzüme bakarak ablam üzerinden anneme küfretti
Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan şahıs: Yüzüme bakarak ablam üzerinden anneme küfretti
Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş
Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Aytaç Kara Şenol Güneş Okay Yokuşlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 21:19:59. #1.15#

title