Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı

26.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:32

Son dakika haberler... Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte seyreden araçlar Sahil kenarında dolaşan az sayıda insanlar Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve...

Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik

Az sayıda trafikte seyreden araçlar

Sahil kenarında dolaşan az sayıda insanlar

Meydandaki güvercinler

İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi çevresi ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:34:59. #1.14#
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