Son dakika haberi... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika haberler... Konak Meydanı ve Saat Kulesi çevresinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte seyreden araçlar Sahil kenarında dolaşan az sayıda insanlar Meydandaki güvercinler İZMİR - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Konak Meydanı ve...