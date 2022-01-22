Son dakika haberi! Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberi! Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gürün Darende yolu Bahçeiçi köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Gürün istikametine giden N.S. (36) yönetimindeki 58 EA 248 plakalı Audi marka otomobil buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan kazada yolcu E.S. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürün İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son dakika haberi! Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberi! Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Darende, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Haber

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