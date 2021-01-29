Son dakika haberi! Buzlanma faciası; Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı
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Son dakika haberi! Buzlanma faciası; Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı

29.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:33
Son dakika haberi! Buzlanma faciası; Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı

Son dakika haberleri: İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çalıştıkları çiçek serasına gitmek için yola çıkan 5 gencin içinde bulunduğu otomobil, buzlu yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çalıştıkları çiçek serasına gitmek için yola çıkan 5 gencin içinde bulunduğu otomobil, buzlu yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki gençlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkisinde meydana geldi. Kayaköy'deki bir çiçek serasında çalışan Onur Karahayıt (23), İsmail Tosun (20), Emre Başol (22) ve Sergen Metin (24) Erhan Abacı'nın (22) kullandığı 35 SH 605 otomobil ile yola çıktı. Ancak yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metre kayıp, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erhan Abacı, Onur Karahayıt ve İsmail Tosun yaralandı. Emre Başol ve Sergen Metin ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansı ile Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başol ve Metin'in cenazeleri ise aynı hastanenin morguna götürüldü. 

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, 3 yaralı gencin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi! Buzlanma faciası; Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı
Son dakika haberi! Buzlanma faciası; Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ÖDEMİŞ (İzmir)

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