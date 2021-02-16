Son dakika haberi: Buzlanan yolda takla atan tankerin tank bölümü koptu; sürücü yaralı
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Son dakika haberi: Buzlanan yolda takla atan tankerin tank bölümü koptu; sürücü yaralı

16.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:51
Son dakika haberi: Buzlanan yolda takla atan tankerin tank bölümü koptu; sürücü yaralı

Son dakika haber... KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yağ yüklü tanker, taklalar atıp, ters döndü.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yağ yüklü tanker, taklalar atıp, ters döndü. Tank bölümü ayrılan aracın hurdaya dönen taşıyıcı kısmındaki sürücü Abdurrahman Gökçen yaralandı. 

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya- Adana yolu Kesmez mevkisinde meydana geldi. Abdurrahman Gökçen yönetimindeki 42 AHB 833 plakalı yağ yüklü tanker, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, taklalar attı. Tank ve taşıyıcı kısmı ayrılan aracın parçaları, yol kenarına sürüklendi. Taşıyıcı kısmı hurdaya dönen araçtaki sürücü Gökçen, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökçen, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

  


Son dakika haberi: Buzlanan yolda takla atan tankerin tank bölümü koptu; sürücü yaralı
Son dakika haberi: Buzlanan yolda takla atan tankerin tank bölümü koptu; sürücü yaralı
Son dakika haberi: Buzlanan yolda takla atan tankerin tank bölümü koptu; sürücü yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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