Son dakika haberi! Büyükçekmece Çakmaklı yolu tamamlanıyor
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Son dakika haberi! Büyükçekmece Çakmaklı yolu tamamlanıyor

Son dakika güncel haberine göre Büyükçekmece-Çakmaklı yolu (Behçet Kemal Çağlar Caddesi) tamamlanıyor.

Son dakika haberi! Büyükçekmece Çakmaklı yolu tamamlanıyor
15.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:06

Büyükçekmece-Çakmaklı yolu (Behçet Kemal Çağlar Caddesi) tamamlanıyor. Yol tamamlandığında 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli modern bir yol olarak ulaşım hizmeti verecek.

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ni Hadımköy gişelerine bağlayan ve Hadımköy yoluna alternatif olarak kullanılan Büyükçekmece- Çakmaklı yolu 24 metre genişliğinde, 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli modern bir yol olarak ulaşım hizmeti verecek.

"Bütün ekipler 24 saat çalışıyor"

Büyükçekmece - Çakmaklı yolunun, hem Çakmaklı halkının hem de Hadımköy yolu üzerindeki sanayi kuruluşlarında çalışan binlerce vatandaşın ulaşımını 11 kilometreden 5 kilometreye indireceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "7 yıldan beri Büyükşehir'e ait olan bu yerin planlamasını yaptık. İstimlak sorununu tamamen ortadan kaldırdık. 24 metre genişliğindeki bu yolun altyapısındaki büyük bir kısmın hafriyatını yaptık, Büyükşehir'e teslim ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bu yolun ne denli önemli olduğunu kendisi zaten biliyordu. Talimatını verdi. Bütün ekipler 24 saat çalışıyor. Şimdi iki gidiş, iki geliş dört şeritli yol bitme noktasına geliyor. Şahsım ve Büyükçekmece halkı adına teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu'na, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve emeği geçen herkese şahsım ve halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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