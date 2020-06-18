Son dakika haberi: Bursa'da sel sularına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı
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Son dakika haberi: Bursa'da sel sularına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... - Bursa'da sel sularına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı Sel sularından kurtulan 73 yaşındaki kadın hastanede müşahade altına alındı Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu hastanede tedavi altına alındı.

18.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:56

- Bursa'da sel sularına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı

Sel sularından kurtulan 73 yaşındaki kadın hastanede müşahade altına alındı

BURSA - Bursa'da sel sularına kapılarak İvazpaşa'dan Tahtakale'ye kadar sürüklenen 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu hastanede tedavi altına alındı. Vücudundan ve başından darbe alan yaşlı kadının bir süre hastanede müşahade altında tutulacağı öğrenildi.

Bursa'da öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İvazpaşa ve Tahtakale Semtleri'ni sel suları bastı. Uludağ'ın eteklerinden inen sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. İvazpaşa Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu da Pınarbaşı Mezarlığı yakınlarında sel sularına kapıldı.

Yaşlı kadın Eskici Mehmed Dede Türbesi karşısındaki merdivenlerden Tahtakale'ye doğru sürüklendi. Bir aracın hızını azalttığı yaşlı kadın Yokuş Caddesi'nde esnaf Sinan Yılmaz tarafından kurtarıldı. 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu burada müşahade altına alındı.

Röntgeni çekilen yaşlı kadının merdivenden sürüklenirken sağa sola çarpması sebebiyle vücudunda kırıklar olabileceği, bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi. Sedyede yatan Kahvecioğlu'nun başı da sargıya alındı.

Öte yandan röntgen ve MR sonuçlarının ardından yaşlı kadının tedavisinin şekilleneceği öğrenildi.

Son dakika haberi: Bursa'da sel sularına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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