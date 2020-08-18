Son dakika haberi: BURSA Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: BURSA Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Bir son dakika haberine göre Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameradaBursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

18.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:47

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tayfun Yavuz (23) yönetimindeki 11 AC 105 plakalı otomobil, Halil Er'in (65) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: BURSA Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor Güncel
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Spor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hümeyra Sezen Aksu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Fuat Çapa Arda Turan Metin Oktay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Pazar Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: BURSA Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 17:58:41. #1.14#
title