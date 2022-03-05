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Son dakika haberi | Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı, Halim Akca - Güncel
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Son dakika haberi | Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü

Son dakika gündem haberine göre BURDUR'da Toprak T. (19), sokakta kavga ettiği Burak Akgöz (29) ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken'i (21) bıçakladı.

BURDUR'da Toprak T. (19), sokakta kavga ettiği Burak Akgöz (29) ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken'i (21) bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan 2 kişi de kurtarılamadı. Toprak T., polise teslim oldu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Akgöz ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken, market önünde karşılaştıkları Toprak T. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Toprak T., Akgöz ve Daşdiken'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 ağır yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Burak Akgöz hayatını kaybetti, ameliyata alınan Mehmet Daşdiken de kurtarılamadı. Toprak T. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Toprak T.'nin sorgusu devam ediyor.


Son dakika haberi | Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü

Son dakika haberi | Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü

Son dakika haberi | Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü

Son dakika haberi | Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Güncel

Polis, kavga, Güncel, Haberler

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