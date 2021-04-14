Son dakika haberleri! - Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü
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Son dakika haberleri! - Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü Brezilya'da katran yüklü tır, kavşaktan kontrolsüz şekilde geçiş yapan aracı biçmesinin ardından karşı yönden gelen otobüse çarptı.

- Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da katran yüklü tır, kavşaktan kontrolsüz şekilde geçiş yapan aracı biçmesinin ardından karşı yönden gelen otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev alırken, kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Coritiba eyaletine bağlı Campo Largo kentinde bulunan Botiatuva bölgesindeki Trevo da Morte kavşağında dün katran yüklü tır, kavşaktan kontrolsüz şekilde geçiş yapan aracı biçmesinin ardından karşı yönden gelen otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev alırken, kazada araç sürücüsü 66 yaşındaki Antonio Mika hayatını kaybetti. Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engellerken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Son dakika haberleri! - Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü
Son dakika haberleri! - Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü
Son dakika haberleri! - Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü
Son dakika haberleri! - Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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