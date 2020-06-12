Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
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Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü

Tekirdağ'da eşine boşanma davası açıp çocuklarıyla beraber evi terk eden kadın, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
12.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:49

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 çocuk annesi Nermin Yumuşak (39), boşanma davası açtığı eşi İbrahim Yumuşak (41) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü.

Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Elif Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana gelen olayda; Nermin Yumuşak, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İbrahim Yumuşak'a boşanma davası açıp 2 çocuğu ile evi terk etti.

ÇOCUKLARI DA ALIP MEMLEKETİNE GİTTİ

Başka bir ev kiralayıp yaşamaya başlayan Yumuşak, koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki eğitime ara verilince çocuklarını da alıp Kastamonu'daki ailesinin yanına gitti. Normalleşme süreci ile birlikte Çerkezköy'e dönen Nermin Yumuşak, 2 gün önce çocuklarını yeniden Kastamonu'daki ailesinin yanına gönderdi.

Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü

EŞİNİN BOĞAZINI KESİP POLİSE TESLİM OLDU

Eşinin yalnız olduğunu öğrenen İbrahim Yumuşak, bugün saat 09.00 sıralarında, Nermin Yumuşak'ın evine gitti. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada İbrahim Yumuşak, yanında getirdiği bıçakla, eşinin boğazını kesti, ardından da Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşini öldürdüğünü söyledi.

Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Adrese giden polis ekipleri, Nermin Yumuşak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan İbrahim Yumuşak'ın sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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