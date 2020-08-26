Son dakika haberi | Bisikletten düşen 17 yaşındaki Hilmi öldü Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ta, yamaçtan inmeye çalıştığı bisikletinden düşen Hilmi Yılmaz (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, yamaçtan inmeye çalıştığı bisikletinden düşen Hilmi Yılmaz (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 24 Ağustos'ta, merkeze bağlı Söğütçük köyünde meydana geldi. Hilmi Yılmaz, bisikletiyle evin yanında bulunan yamaçtan inmeye çalıştı. Aşağı doğru inerken, dengesini kaybeden Yılmaz, bisikletten düştü. Ağır yaralanan Yılmaz'ı gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'ı ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hilmi Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, Sivas Ay Yıldız Camisi'nde kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA