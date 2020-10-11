Son dakika haberi! Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu

Son dakika haber: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.D'nin kentte kaçak tütün satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 15 kilogram kaçak tütün ve 1600 boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.D. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak