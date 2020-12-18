Son dakika haberi! Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi
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Son dakika haberi! Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi

18.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:55
Son dakika haberi! Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Yiğit Bakali'nin 11'inci yaş günü, polis ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Yiğit Bakali'nin 11'inci yaş günü, polis ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.

Biga ilçesinde Nadide-Sadullah Özay çiftinin bakımını üstlendikleri zihinsel engelli Yiğit Bakali'ye Biga Emniyet Müdürlüğü personeli sürpriz yaş günü kutlaması yaptı. Ekipler, pasta ile Yiğit'in ikamet ettiği eve geldi. Bu sırada kendisini bekleyen polisleri gören çocuk heyecanlandı. Ardından da  polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Doğum günü pastasındaki mumu üfleyen Yiğit'e polisler  oyuncak araba hediye etti. Nadide-Sadullah Özay çifti, süpriz doğum günü pastasıyla gerçekleştirdikleri kutlama için Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve emniyet personeline teşekkür etti.


Son dakika haberi! Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi
Son dakika haberi! Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi
Son dakika haberi! Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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