Son dakika haberi... Bıçak tehdidiyle cinsel saldırı iddiasına gözaltı
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Son dakika haberi... Bıçak tehdidiyle cinsel saldırı iddiasına gözaltı

Son dakika haberi... Bıçak tehdidiyle cinsel saldırı iddiasına gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da gece birlikte eğlendiği S.D.'ye (21) bıçak tehdidiyle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen B.M.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANTALYA'da gece birlikte eğlendiği S.D.'ye (21) bıçak tehdidiyle cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen B.M.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Gece boyunca birlikte eğlenen B.M.A. ile S.D., daha sonra eve geldi. İddiaya göre B.M.A., S.D.'yi bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu. Apartmanda oturanlar, evden gelen gürültüden rahatsız olup polise bildirdi. Adrese gelen polis, kapıyı çaldı. Polisin geldiğini gören S.D. dışarı çıkıp, bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Polisin kapıda olduğunu gören B.M.A. ise kendini eve kilitledi.Savcılıktan alınan izin doğrultusunda itfaiye yardımı ile eve giren polis, B.M.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.M.A. polis merkezine götürülürken, evde yapılan aramada bulunan bıçağa el konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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