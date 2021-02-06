Son dakika haberi: Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

06.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:10
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Sinanpaşa Mahallesi Şair Leyla Sokak'ta 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranın ocak bölümünde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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