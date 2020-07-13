Son dakika haberi: Bayburt balına yeni kimlik 'Baykovan'
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Son dakika haberi: Bayburt balına yeni kimlik 'Baykovan'

Son dakika haberlerine göre - Bayburt balına yeni kimlik 'Baykovan' Baykovan Bal Satış Merkezi mehter marşı ve dualar eşliğinde açıldı Bayburt balını markalaştırmak ve ülke genelinde tanıtımını en iyi şekilde yapmak adına kimlik kazandırılan Baykovan bal satış merkezi mehter marşı ve dualar eşliğinde açıldı.

13.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:27

- Bayburt balına yeni kimlik 'Baykovan'

Baykovan Bal Satış Merkezi mehter marşı ve dualar eşliğinde açıldı

BAYBURT - Bayburt balını markalaştırmak ve ülke genelinde tanıtımını en iyi şekilde yapmak adına kimlik kazandırılan Baykovan bal satış merkezi mehter marşı ve dualar eşliğinde açıldı.

Bayburtlu iş adamları, ismi olmayan Bayburt balına yeni isim kazandırarak, organik bal üretti. Sertifikası alınan ve analizleri yapılan Bayburt balı, Türkiye ve dünya piyasasına 'Baykovan' adıyla açılıyor. Bu süreçte herhangi bir ticari kaygılarının olmadığı ifade eden Erdal Şentürk, adı olup, markası olmayan balı markalaştırdıklarını vurguladı. Mehteran takımının gösterisi ve dualar eşliğinde 'Baykovan' işletmesi açıldı.

3 yıldır Bayburt balı üzerine çalıştıklarını ifade eden Şentürk, "Markamızı oluşturduk, Bayburt'ta bugüne kadar adı olup, markası olmayan balı markalaştırdık ve bugüne kadar getirdik" şeklinde konuştu.

Bayburt balını markalaştırarak Türkiye ve dünya piyasasına açılma hedeflerinin olduğunu belirten Şentürk, markalaşma yolunda herhangi bir ticari kaygılarının da bulunmadığını söyledi. Şentürk, balın Tarım Müdürlüğü'nden sertifikasının alındığını ve farklı üniversitelerden de analizlerinin yapıldığını kaydetti. Öte yandan Remzi Dursunkaya, Bayburt'ta bal sektöründe ki açığı fark ettiklerini vurgulayarak, "Doğma büyüme İstanbulluyum aslen Bayburtluyum. Bundan ötürü memleketimize böyle bir yatırım yapmak ve memleketimizin bir değeri olan balı markalaştırmak bizler için onurdur" diye konuştu.

Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen'de, "Bayburt balını ön plana çıkarmak ve markalaştırmak en büyük açığımızdı, bu markalaşmayı da arkadaşlarımız 'Baykovan' adı altında yaptılar Bayburtlular adına kendilerini tebrik ediyorum. Kaliteli balımızı, iyi ambalajlarda tüm Türkiye'ye yaymış olacağız" ifadelerini kullandı. Mehteran takımının gösterisinden sonra dualar eşliğinde açılışı yapılan organizasyona Bayburt eski Belediye Başkanı Mete Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, AK Parti eski İl Başkanı Hakan Kobal ve vatandaşlar katıldı.

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Son dakika haberi: Bayburt balına yeni kimlik 'Baykovan'

Kaynak: İHA

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