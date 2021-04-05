Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi yolunda meydana gelen kazada, M.S. yönetimindeki 06 HC 8984 plakalı tırın dorsesi ile M.U. yönetimindeki 06 HD 78 49 kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler M.U. ve M.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Zir Vadisi yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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