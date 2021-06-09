SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
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SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da bir banka şubesi ile başka bir bankanın ATM'sine taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da bir banka şubesi ile başka bir bankanın ATM'sine taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi. İki farklı banka şubesinin alarmı çalınca, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bankalardan birinin camında, diğerinin ise ATM'sinde maddi hasar meydana geldiğini gördü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Ö.U. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ö.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Taşlı saldırı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA
SAMSUN BANKA VE ATM'YE TAŞLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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