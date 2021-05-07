Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü

Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Bandırma ilçesi Levent Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangında müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü
Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü
Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü
Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 17:43:29. #1.15#

title