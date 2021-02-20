Son dakika haberi... Balıkesir'de yol kenarına devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Son dakika haberi... Balıkesir'de yol kenarına devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı

20.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:52
Son dakika haberi... Balıkesir'de yol kenarına devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de yol kenarına devrilen araçtaki sürücü yaralandı.

Balıkesir'de yol kenarına devrilen araçtaki sürücü yaralandı.

Dursunbey Balıkesir kara yolunda Erdoğan Tahtalı yönetimindeki 10 FN 374 plakalı otomobil yol kenarına devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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