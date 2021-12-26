Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu - Haberler
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Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de yangın dehşeti.

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BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında Mustafa Bilgiç yanarak can verirken, birlikte yaşadığı annesi yangından yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Bigadiç'te annesiyle birlikte yaşayan Mustafa Bilgiç'in evinde henüz tespit edilemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangının ilk çıktığı anda mahalle sakinleri evde psikilojik sorunları olduğu ileri sürülen oğluyla birlikte kalan yaşlı kadını yaralı olarak çıkartıp 112 sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaşlı kadın Bigadiç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri evde yaptığı inceleme sırasında uzun süredir psikolojik tedavi gören Mustafa Bilgiç'in mutfakta cansız bedeniyle karşılaştılar. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturulma başlatıldı.

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

Balıkesir'de yangın dehşeti... Oğlu yanarak can verdi, anne yaralı kurtuldu

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Son Dakika Haberleri

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