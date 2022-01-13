2021'de en sıcak gün Cizre'de, en soğuk gün Çaldıran'da yaşandı

VAN (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl en sıcak günün 49,1 dereceyle 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en soğuk günün ise eksi 39,2 dereceyle 23 Ocak'ta Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde yaşandığını açıkladı.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılına ait en uç meteorolojik değerlerin yer aldığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaştı. Kurum, Türkiye genelinde 1888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilerek, 2021 yılı meteorolojik uç değerlerin hazırlandığını belirtti. Kurum, geçen yıl en sıcak günün 49,1 dereceyle 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandığını, aynı gün ikinci ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47,8 dereceyle Diyarbakır Bismil'de, üçüncü ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin de 47 derece ile Mardin Nusaybin'de olduğunu belirtti. Kurum, il merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın ise Aydın'da gerçekleştiğini, 3 Ağustos'ta kentteki termometrelerin 45,1 dereceyi gösterdiğini kaydetti.

Bakan Kurum ayrıca deniz suyu sıcaklıkları verilerinde; en yüksek sıcaklığın 6 Eylül'de Antalya'da 33 derece, en düşük sıcaklığın ise 11 Ocak'ta Çanakkale Uğurlu Liman Feneri istasyonunda 3,4 derece ölçüldüğünü kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri

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