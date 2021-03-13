Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Evde Sağlık Hizmetleri' paylaşımı

Son dakika gelişmesine göre -Bakan Koca'dan 'Evde Sağlık Hizmetleri' paylaşımı -Bakan Koca: "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor" 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında tedavisi yapılması gereken hastalara, kar kış demeden ulaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,...

-Bakan Koca'dan 'Evde Sağlık Hizmetleri' paylaşımı

-Bakan Koca: "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor"

'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında tedavisi yapılması gereken hastalara, kar kış demeden ulaşıyor

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet" mesajı ile paylaştığı videoda bakanlığın "Evde Sağlık Hizmetleri" kapsamda kar kış demeden, hastalara ulaşarak gerekli tedavileri vatandaşın evlerinde uyguladığı görüntülere yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL