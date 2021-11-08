Son dakika haberi... Bakan Gül: "Bizim rehberimiz, rotamız ve kılavuzumuz hukuktur"

Adalet Bakanı Gül, 'Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı' başlıklı sempozyuma katıldı. Sempozyumda konuşan Gül, isim vermeden İçişleri Bakanı Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Düzenlenen sempozyuma Bakan Gül'ün yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

"Hukuk devleti anlayışı, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır"

Hukuka olan bağlılıktan ayrılmadan hedeflere yürüme kararlılığında olduklarına işaret eden Gül, "Geçmişte yaşanan her şey esas itibariyle bugüne bir mesaj ve aynı zamanda sorumluluk ifade etmektedir. Kanaatimce geçmişte yaşananlardan alınması gereken en önemli mesaj hukuk devleti ilkesinin demokrasimiz açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğudur. Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti. İşte bu inanç ve kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk devletinden ve hukuka bağlılıktan bir milim sapmadan ödün vermeden hedeflerimize yürüme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, bugüne kadar 462 bin soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi 2017 yılında CMK'nın 158. maddesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler hiç kimsenin asılsız genel soyut isnatlarla suçlamalara maruz kalmaması için bu düzenlemeler yapıldı, yersiz suçlamalara maruz kalmamak adına. İnsanın şeref ve haysiyetinim korumamızın, insanı el üstünde tutmamızın en etkili araçlarından biri hayata geçirildi. Bugüne kadar 462 bin soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bugün 8 Kasım itibariyle 462 bin kişi böylece şüpheli olmamıştır. 462 bin vatandaşımız eğer bu kanun olmasaydı, evine, iş yerine, fabrikasına, çalıştığı kamu dairesine bir polis gelecek ve savcı huzuruna yersiz bir suçlama nedeniyle, ama bu usul kanunun emredici hükmü gereği şüpheli olarak burada lekelenmemiş olacaktı" diye konuştu.

"4. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeyle ifadeye çağrılan vatandaş için makul bir süre getirildi"

4. Yargı Paketi'nde yapılan düzenlemeyle hakkında ifade vermesi için karar verilen vatandaş için uygun bir süre tanınarak, vatandaş hakkındaki yakalama kararına son verildiğini hatırlatan Gül, "İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır. Bakın en son çıkan yargı paketinde 4. yargı paketinde bildiğiniz gibi sırf ifade almak amacıyla düzenlenen yakalama emirleri nedeniyle bir mağduriyet oraya çıkıyordu. Mesai saati dışında ansızın otelde, havalimanında, yolda bu ifade sebebiyle yakalama uygulamaları söz konusuydu ve buna son veren düzenleme yaptık. Bugün itibariyle 6 bin 200 vatandaşımız bundan yararlandır. İfade almak üzere tebligat çıkıyor ama bu kişi otelde, hastanede, başka bir yerde karşısına çıktığında eğer bu kanun olmasaydı o kişi hakkında savcının huzuruna derhal çıkarılma imkanı vardı ama burada makul bir süre getirilerek vatandaş ve insan merkezi bir değerlendirme ortaya konmuş oldu" şeklinde konuştu.