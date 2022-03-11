Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü - Haberler

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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la tokalaşması İki bakanın fotoğraf çektirmesi İki bakanın baş başa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na gelen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la tokalaşması

İki bakanın fotoğraf çektirmesi

İki bakanın baş başa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na gelen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la görüştü.

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Jean Asselborn, Lüksemburg, Güncel, Haberler

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