Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la tokalaşması İki bakanın fotoğraf çektirmesi İki bakanın baş başa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na gelen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la tokalaşması
İki bakanın fotoğraf çektirmesi
İki bakanın baş başa görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na gelen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la görüştü.
AA / Güncel