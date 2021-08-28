Son dakika haberi: "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" - Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Son dakika haberi... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: BAĞDAT (AA) Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" düzenlendi.

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BAĞDAT (AA) Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, konferansta konuşma yaptı.

Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Temim Bin Hamad es-Sani, Ürdün Kralı 2.Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Mohammed Bin Raşid Al- Maktum,Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah el-Suud katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı