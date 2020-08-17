Son dakika haberi | Babasında koronavirüs çıkan Alanya Belediye Başkanı Yücel, evinde izole oldu Son dakika haberi... ANTALYA'nın Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

ANTALYA'nın Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Baba Yücel ile temas eden Başkan Yücel'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler evlerinde izole edildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen baba Yücel, karantinaya alındı.

Mehmet Yücel ile temas ettiği belirlenen aralarında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de bulunduğu bazı kişiler ise evlerinde izole edildi.

Başkan Yücel'in tedbir amacıyla evinde izole olduğu, sağlık problemi bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA