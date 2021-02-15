Son dakika haberi... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü (2)

Son dakika gündem haberi: CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı Hacer Çetin'i öldüren 2 çocuk babası Halim E.'nin nakliyecilik yaptığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı Hacer Çetin'i öldüren 2 çocuk babası Halim E.'nin nakliyecilik yaptığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öldürülen Hacer Çetin'in ise daha önce boşandığı ve 2 çocuk annesi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER