Son dakika haberi... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü (2)
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Son dakika haberi... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü (2)

15.02.2021 23:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:20
Son dakika haberi... Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü (2)

Son dakika gündem haberi: CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı Hacer Çetin'i öldüren 2 çocuk babası Halim E.'nin nakliyecilik yaptığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ 

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı Hacer Çetin'i öldüren 2 çocuk babası Halim E.'nin nakliyecilik yaptığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öldürülen Hacer Çetin'in ise daha önce boşandığı ve 2 çocuk annesi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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