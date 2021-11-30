Son dakika haberi! Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Suat Çelik'in (42) kullandığı 48 SP 488 plakalı kamyon, Aydın- Muğla kara yolu Çiftlik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet