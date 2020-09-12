Alışveriş yapan kadını taciz eden utanmazın gördüğü tepki karşısındaki kaçışı kamerada
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Alışveriş yapan kadını taciz eden utanmazın gördüğü tepki karşısındaki kaçışı kamerada

İstanbul'da bir markette alışveriş yapan kadın, yanına yaklaşan şahsın elle tacizine uğradı. Kadının şoka uğradığı ve elleriyle vurarak tacizciyi yanından uzaklaştırdığı anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

12.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:15

Avcılar'da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ELLE TACİZ ETTİ

Olay, dün 15.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

TACİZ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taciz anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan kadının yanına yaklaşan bir kişi kadını elle taciz ediyor. Kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırdı.

Alışveriş yapan kadını taciz eden utanmazın gördüğü tepki karşısındaki kaçışı kamerada

Kaynak: DHA

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