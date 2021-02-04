Askere gitmeye hazırlanırken böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu, babasının böbreğiyle hayata tutundu

DENİZLİ'de askerlik öncesi istenen sağlık raporunu almak için başvurduğu sağlık merkezinde, böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Ersin Ayvaz (20), babasından nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Bekilli ilçesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Ersin Ayvaz, ocak ayında askere gitmek için sağlık merkezine başvurdu. Sağlık raporu için kontrolden geçen Ayvaz'a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyaliz tedavisine girmesi gerektiği söylenen Ayvaz için böbrek arayışına başlandı. Oğlunun gözleri önünde eriyip gitmesine gönlü razı olmayan baba Ahmet Ayvaz (52), böbreğini verme kararı aldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan testlerde baba ile oğlunun dokularının uyuştuğu tespit edildi. Baba-oğul, organ nakli için 20 Ocak'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Özban tarafından ameliyata alındı. Babadan alınan böbrek, oğlu Ersin Ayvaz'a nakledildi. Bir süre hastanede yatan Ayvaz, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

'ASKERE GİTMEK İSTİYORUM'

Ersin Ayvaz, askere gideceği sırada böbrek yetmezliğinin ortaya çıktığını belirterek, "Vatani görevimi yapmak için askere gitmek istiyordum ancak böbreğim buna engel oldu. Doktorlar ya diyaliz tedavisi ya da böbrek nakli olmam gerektiğini söyledi. Babam sağ olsun hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Sağlığıma tam olarak kavuşunca askere gitmek istiyorum" dedi.İki çocuk babası Ahmet Ayvaz ise oğlu için böbreğini hiç düşünmeden verdiğini ifade ederek, "O benim canımın bir parçası, çok genç, önünde yaşaması gereken yılları var. Böbreğimi verdim, şimdi sağlığı daha iyi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı