Son dakika haberi... Antalya'da düğün konvoyunda havaya ateş açan ve tehlikeli araç kullanan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan ve tehlikeli araç kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi'nde ilerleyen düğün konvoyundaki bazı kişilerin silahla havaya ateş açması ve drift yapmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasını ihbar kabul ederek harekete geçti.

Pompalı tüfekle ve tabancayla havaya ateş açtıkları belirlenen K.A. ve A.T. ile aracıyla drift yaptığı tespit edilen İ.Ç. yakalandı.

Şüpheliler hakkında "genel güvenliğin ve trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca İ.Ç'ye tehlikeli araç kullandığı için 6 bin 700 lira idari ceza uygulandı.